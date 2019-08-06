دوري أبطال أوروبا.. باوك سالونياك#أجاكس.. زياش ومزراوي يجبران القادوري على التعادل

انتهت مباراة باوك سالونيكا اليوناني أمام ضيفه أجاكس أمستردام الهولندي، اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وافتتح النجم المغربي حكيم زياش حصة التسجيل لأياكس بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء، قبل أن يرد صاحب الأرض الذي يلعب في صفوفه المغربي عمر القادوري، بهدفين وقعهما كل من تشوبا أكبوم في الدقيقة 32، وزميله ليو ماتوس بعده بسبع دقائق، لينتهي الشوط الأول بتقدم باوك.

ونجح بطل هولندا في تسجيل هدف التعادل عن طريق كلاس يان هونتلار في الدقيقة 57، منهيا المواجهة بالتعادل الإيجابي، علما أن اللقاء شهد مشاركة المغربي الآخر نصير مزراوي رفقة أجاكس أمستردام.

هذا وتقام مباراة الإياب في 13 من الشهر الجاري، على أرضية يوهان كرويف في أمستردام الهولندية، إذ يكفي الفريق الهولندي التعادل السلبي أو بهدف لمثله من أجل التأهل، بينما يتوجب على زملاء القادوري الفوز بأي نتيجة أو تحقيق التعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة أو أكثر، إن هم أرادوا اقتناص بطاقة العبور للمرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات.