ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم نجم ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن ريال مدريد توصل لاتفاق تام مع البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول، وفي انتظار تعاقد الريدز مع بديله مع غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأضاف التقرير "قيمة الصفقة ستكون 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، وسيحصل فابينيو على راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون يورو، وبعقد سيمتد حتى صيف 2024".
يُذكر أن فابينيو لاعب خط وسط يملك قدرات مشابهة للفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، الذي يضعه ريال مدريد هدفا رئيسيا في سوق الانتقالات الجارية، لكن ناديه يرفض التخلي عنه.
وكان فابينيو لعب بالفعل في صفوف فريق ريال مدريد للشباب "كاستيا" في موسم 2012-2013، على سبيل الإعارة من ريو آفي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي.
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