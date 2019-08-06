الأمم المتحدة: قوات مدعومة إماراتيًا تنتقم من المدنيين شمالي اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت "قوات الحزام الأمني" المدعومة إماراتيًا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، هجمات انتقامية، كما ساعدت على تنفيذ هجمات انتقامية، ضد مدنيين من شمالي اليمن، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في حديث للصحفيين بجنيف، "أن المعلومات التي وردت من مصادر متعددة، أشارت إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين، وتهجير قسري، واعتداءات جسدية ومضايقات، فضلا عن نهب وتخريب من جانب قوات الأمن ضد مئات الشماليين".

وحثت المتحدثة الأممية "جميع أطراف النزاع"، على السعي إلى وقف تصعيد الوضع.

يأتي ذلك في ظل استمرار حملة تشنها قوات "الحزام الأمني"، لطرد اليمنيين المنحدرين من محافظات شمالي البلاد، بدعوى أنهم "خلايا نائمة وعملاء لجماعة ‘أنصار الله‘ (الحوثي) في عدن".

في السياق، أعربت المسؤولة الأممية عن القلق العميق إزاء الوضع في محافظة الضالع جنوبي اليمن، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في آذار/ مارس الماضي، حيث أدى القتال بين القوات الحكومية وقوات الحوثي، إلى مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 45 شخصا. وأردفت: "من المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير من ذلك".

وقالت إن المفوضية وثقت عددا من التطورات المقلقة للغاية في اليمن على مدى الأيام العشرة الماضية، "كان لها تأثير خطير على المدنيين" في جميع أنحاء البلاد.

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وعزت هذه التطورات المقلقة إلى تكثيف الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة و"داعش" أنشطتها في البلاد.

ولفتت شمداساني، إلى مقتل 14 مدنيا وإصابة 26 آخرين، جراء هجوم في منطقة سوق الثابت بمحافظة صعدة 29 تموز/ يوليو الماضي، مشيرة إلى تقارير متضاربة حول ضلوع أي من الأطراف المتحاربة في اليمن.

ودعت إلى ضمان التحقيق في أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني من حهة أخرى، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

