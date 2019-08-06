ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل أحمد عرباس (66 عاما) متأثرًا بجراحه الخطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية جلجولية؛ وذلك في جريمة هي الثانية التي تشهدها البلدات العربية منذ صباح الثلاثاء، حيث قتل في وقت سابق، محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) في جريمة إطلاق نار داخل سيارته في حي الجواريش بمدينة الرملة.

وأوردت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بيانا جاء فيه أنها تلقت بلاغا نحو الساعة العاشرة مساء يفيد بإصابة شخص من قرية جلجولية. وأضافت أنه عندما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، قدمت العلاج الأولي لشخص أصيب بأعيرة نارية.

من مكان وقوع الجريمة في جلجولية

ووصفت حالة المصاب بالخطيرة، وذكرت أنه تم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج؛ وفي وقت لاحق، ذكرت الطواقم الطبية في المستشفى أن حالة المصاب تدهورت وقدرتها بالحرجة، ليتم الإعلان، لاحقًا، عن مقتل عرباس متأثرًا بجراحه.

واستدعيت الشرطة إلى مسرح الجريمة، وقالت إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وشرعت بالبحث عن الجناة، في حين لا تزال خلفية الجريمة مجهولة، ولم يتم الإعلان عن اعتقال مشتبهين.

وذكر أهالي من جلجولية أن عرباس لم يكن المقصود بالجريمة، وأكدوا أنه أصيب بالخطأ في الوقت الذي استهدف فيه الجناة شخصًا آخر.

Advertisements

ضحية الجريمة في الرملة محمود المغربي

يذكر أنه فجر اليوم، قتل محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) في جريمة إطلاق نار داخل سيارته في حي الجواريش بمدينة الرملة.

ووفقا للشرطة فإنه جرى اعتقال شابين بشبهة التورط في جريمة القتل، وتم تحويلهما للتحقيق، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي الأسبوع الماضي، اقترفت جريمة قتل في قرية اللقية بالنقب راح ضحيتها سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من عمريهما.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 40، بينهم سبع نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.