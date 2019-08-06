خارجية(الوفاق) الليبية تدين قصف مدينة مرزق

طرابلس ـ د ب أ : أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا أمس القصف الجوي من قوات خليفة حفتر الذي استهدف مدينة مرزق بالجنوب الليبي وراح ضحيته عشرات المدنيين الأبرياء وعدد من الجرحى. وأعربت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، “عن استنكارها لهذا العمل الشنيع على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، ودعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين الأبرياء”.كما دعت الوزارة هذه الجهات “إلى العمل سويا على محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، خاصة بعد اعتراف الناطق باسم حفتر بأنهم من قام بهذا القصف في لقاء علني نقل على عدة قنوات تليفزيونية، وغيرها من الجرائم كقصف المطارات المدنية وبيوت المواطنين والمنشآت الحيوية التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وأشارت الوزارة إلى أن “المجتمع الدولي أمام تحد ليثبت لليبيين الذين آمنوا بالدولة المدنية أنه لا يكيل بمكيالين، وأنه مناصر لحقوق الشعوب التي تتوق للحرية والديمقراطية، بأن يسهم في رد العدوان على العاصمة طرابلس، وأن يقدم مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف وراءها للعدالة”. ونوهت الوزارة إلى”أنه من هذا المنطلق، تجدد الوزارة مطالباتها السابقة بتشكيل فريق دولي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين”.