طهران : الخطوة الثالثة من تخفيض الالتزامات بعد شهر

روحاني: الأمن مقابل الأمن

طهران ـ وكالات:أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي في غضون شهر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :”الأوروبيون لم يفوا بوعودهم حتى الآن، وإيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر بعد شهر”، مشيرا إلى أن مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر وأن منشأة آراك تعمل بكامل طاقتها من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل.وجدد التأكيد على أن “إجراءات تقليص التعهدات لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا”.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها، وذلك خلال زيارة لمقر وزارة الخارجية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :”السلام مع إيران أم السلام والحرب معها أم المعارك، ولا يمكن لأحد أن يستهدف أمننا ويريد السلام لنفسه”.

وخلال زيارته لوزارة الخارجية، أشاد روحاني بوزير خارجيته محمد جواد ظريف، وذلك بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه. وقال روحاني :”عندما يتكلم وزير الخارجية في المحافل الخارجية فهو يتكلم باسم جميع الشعب وليس باسم حزب أو تيار”.وأشاد روحاني بظريف قائلا :”ظريف مجتهد وأمين، لأنه يطبق ما يطلبه منه النظام، وإن كان يختلف معه في بعض الأمور”، مشددا على أن :”الشعب الإيراني يقف خلف وزير خارجيته ويدعمه”.وجدد التأكيد على أنه يتعين على الولايات المتحدة رفع كل العقوبات إذا ما كانت تريد حقا التفاوض مع إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على ظريف الأربعاء الماضي، في خطوة غير معتادة للغاية من شأنها أن تقطع قناة تواصل محتملة بين الجانبين.وقال ظريف إنه تم فرض العقوبات عليه بعدما رفض دعوة نقلها له سيناتور جمهوري للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.