أميركا ترفض أي توغل تركي في شمال سوريا

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون”غير مقبولة” وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب. وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان”نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول”. ومضى يقول “ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة، للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا”.يأتي ذلك فيما دخلت عشرات الشاحنات والعربات العسكرية التابعة لـ”التحالف الدولي” إلى مدينة القامشلي قادمة من إقليم كردستان العراق محملة بالدعم اللوجستي لما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية وإعلامية في محافظة الحسكة أن قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية تابعة لـ التحالف الأميركي” قادمة عبر معبر “سيمالكا”غير الشرعي الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم شمال العراق وصلت إلى مدينة القامشلي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تستعد “للقضاء” على تهديد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا “قريبا جدا”.

وصرح أردوغان بأن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة خطوة في الملف السوري تليق بالتحالف القائم بين الجانبين. وانطلقت أمس الأول في تركيا جولة محادثات تركية أميركية جديدة بشأن إقامة منطقة “آمنة” شمال سوريا.