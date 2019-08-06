لندن تشارك في مهمة (الحارس) بمياه الخليج

لندن ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت بريطانيا أنها ستشارك في مهمة “الحارس” لحماية الملاحة الدولية في الخليج، وذلك حسب وزارة الدفاع البريطانية في لندن مساء امس الأول.وقالت الوزارة في بيان إن البحرية الملكية ستعمل مع الولايات المتحدة للسماح بالمرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز. وستشمل المهمة السفن المتمركزة بالفعل في المنطقة مثل السفينتين الحربيتين “دونكان” و”ومونروز”كما عرضت بريطانيا قيادة إحدى المجموعات التابعة للمهمة. وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن “المملكة المتحدة عازمة على ضمان حماية سفن الشحن التابعة لها من أي تهديدات غير قانونية ولهذا السبب قررنا الانضمام إلى مهمة الحماية البحرية الجديدة في الخليج”. ووصف مشاركة بريطانيا بأنها “دليل على التزامنا”تجاه السفن التي ترفع العلم البريطاني.

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