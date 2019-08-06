اصابة مدنيين اثنين بتفجير شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مدنيين اثنين اصيبا بتفجير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة الشعب شمالي بغداد، انفجرت مساء اليوم، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح صادف مرورهما لحظة التفجير".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.