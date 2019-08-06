تفكيك عبوة في البياع ببغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية فككت عبوة ناسفة في منطقة البياع ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البياع ببغداد".
واضاف ان "الجهد الهندسي تمكن من تفكيك العبوة دون اي اصابات تذكر".
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