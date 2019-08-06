الفتلاوي: سنكون مساندين لأي قرار يخدم المرأة

اكدت رئيسة شبكة الصحفيات العراقيات بان القبطان، الثلاثاء، ان وزارة الدولة لشؤون المرأة سابقا لم يكن لها دور حقيقي ولم تقدم للمرأة اي منجز، فيما اشارت مستشارة لرئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي انها ستكون من المساندين لأي قرار يخدم المرأة.

وقال مكتب الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي زار وفد شبكة الصحفيات العراقيات، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسة شبكة الصحفيات العراقيات بان القبطان وعضو المجلس سناء النقاش، حنان الفتلاوي لتقديم التهاني بمناسبة تسنمها مهام عملها مستشارة لرئيس الوزراء لشؤون المرأة".

وقالت القبطان خلال اللقاء "اننا اليوم نحتاج من الحكومة الاهتمام والدعم بالمرأة بشكل حقيقي وبما يتناسب مع دورها ومكانتها في المجتمع، لذلك تحتاج الى ارضية مناسبة تكون اساسها رصين وقوي ومدعوم ومسنود وهذا يمكن تحقيقه من خلال انطوائها تحت مظلة وزارة للمرأة على ان تكون كباقي الوزارات لها هيكليتها وحقيبة تمتلك صلاحيات".

واضافت القبطان ان "وزارة الدولة لشؤون المرأة سابقا لم يكن لها دور حقيقي ولم تقدم للمرأة اي منجز يرضي الطموحات"، مشيرة الى "دور نقابة الصحفيين ومنجزاتها وتوسع نشاطاتها داخل العراق وخارجه والتي اصبحت الصحافة العراقية يشار لها بالبنان بجهود النقيب واعضاء المجلس".

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وتطرقت الى انبثاق شبكة الصحفيات العراقيات ونشاطاتها التي قامت بها منذ تأسيسيها من ندوات وورش عمل وغير ذلك، مؤكدة ان "الشبكة سيكون لها دور فعال وفق استراتيجية وضعتها ستنفذها مستقبلا بما يخدم جميع الزميلات الصحفيات".

فيما قالت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي "اننا جميعا نشهد الدور الكبير لنقابة الصحفيين وكافة مؤسساتها في الآونة الاخيرة والمختلف عن السابق"، مشيرة الى ان "نشاطها اصبح لايقتصر داخل العراق بل تعداه الى الخارج وهذا يفرحنا جدا ان يكون العراق في الصدارة في كافة المحافل".

واكدت ان "للمرأة دور مهم في المجتمع مباركة انبثاق الشبكة"، متعهدة ان "يكون لها حضور في النشاطات المستقبلية".

وشددت الفتلاوي انها "ستكون من المساندين لأي قرار يخدم المرأة وستساهم بإيصاله الى الجهات المعنية".