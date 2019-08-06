محافظ ذي قار يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بإتلاف ادوية غير منتهية الصلاحية

وجه محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقة فورية للبحث بوجود ادوية غير منتهية الصلاحية في الطمر الصحي، مطالباً اللجنة بارسال توصياتها بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للتحقيق .
واكد الدخيلي، على "محاسبة المقصرين وإحالتهم الى التحقيق في حال ثبوت وجود خروقات قانونية ازاء ذلك"، مشيرا الى "النقص الحاصل في الادوية وصعوبة توفيرها في المؤسسات الصحية".
وانتقد "غياب التخطيط الصحي والتقدير الفعلي للحاجة الدوائية للمحافظة"، مشددا على "ضرورة أن يتم التعامل مع اتلاف الادوية وفقاً للقانون وبأشراف اللجان المختصة في حال فشل الفحص الدوائي او عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".
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