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محافظ ذي قار يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بإتلاف ادوية غير منتهية الصلاحية

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وجه محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقة فورية للبحث بوجود ادوية غير منتهية الصلاحية في الطمر الصحي، مطالباً اللجنة بارسال توصياتها بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للتحقيق .
وقال الدخيلي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "لجنة تحقيقية فورية تشكّلت من قبلي برئاسة معاون المحافظ لشؤون التخطيط عادل حامد گنو وممثل القانونية في ديوان المحافظة وممثلين عن الأمن الوطني والجريمة غير المنظمة وشرطة البيئة"، موجهاً بـ"الوقوف على مسببات وجود ادوية نافذة الصلاحية وغير متلفة مع مخلفات الطمر الصحي".

واكد الدخيلي، على "محاسبة المقصرين وإحالتهم الى التحقيق في حال ثبوت وجود خروقات قانونية ازاء ذلك"، مشيرا الى "النقص الحاصل في الادوية وصعوبة توفيرها في المؤسسات الصحية".

وانتقد "غياب التخطيط الصحي والتقدير الفعلي للحاجة الدوائية للمحافظة"، مشددا على "ضرورة أن يتم التعامل مع اتلاف الادوية وفقاً للقانون وبأشراف اللجان المختصة في حال فشل الفحص الدوائي او عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".

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