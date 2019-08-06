وأضاف ان "القوات المشاركة في محور ديالى هي قيادة عمليات ديالى للحشد، اللواءين ٢٤ و ٤ شمال المقدادية والالوية: ٢٨ ، ٢٠ ، ١١٠ ، ٢٣ شمال جلولاء خانقين، بالاضافة الى مشاركة الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى بإسناد من قبل طيران الجيش والقوة الجوية".
واوضح البيان، أن "القوات المشاركة في محور نينوى هي الالوية ٤٠، ٣٠، ٣٣ ، ١٥، ٢٥، ٤٤ ، ٥٣ والافواج ١ و ٢ و ٣ و ٦ واقسام القيادة المعنية ، بمشاركة الفرقة ٢٠ الجيش العراقي وقوات من شرطة نينوى".
وأكد أن "نتائج العملية هي تحقيق الأهداف المرسومة بالوصول إلى أماكن تواجد خلايا داعش وإنهاء تهديدها ضمن المناطق المستهدفة للعمليات وتأمين عدد من المناطق ذات الكثافة الزراعية والوعرة".
وتابع البيان، أنه "تم تفتيش 143 قرية وتأمين مواقع وطرق حيوية في محافظتي ديالى ونينوى، وتدمير 17 مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تحوي على مواد لوجستية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، فضلاً عن إنهاء تهديد خلايا داعش في محيط نهر ديالى، بالإضافة إلى العثور على معدات لتكرير النفط كان يستخدمها عناصر داعش".
ولفت إلى أنه "تم ضبط اربعة صهاريج محملة بالنفط الخام معدة للتهريب جنوب الموصل، فضلاً عن تفجير نفقين لداعش جنوب الموصل والعثور على مضافة مفخخة في جبال بادوش، بالإضافة إلى رفع وتفكيك عبوات ناسفة خلال عمليات التطهير، والعثور على مقرين لطبابة داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعلن ختام عملياته في 'إرادة النصر الثالثة' ويؤكد تحقيق كامل أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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