اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، كانت موضوعة بالقرب من اسواق ضمن منطقة البلديات، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".
وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي في بغداد الجديدة شرقي بغداد، كما فككت قوة امنية عبوة ناسفة في حي التراث جنوبي بغداد.
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