واشنطن والرياض تعربان عن قلقهما إزاء تهديدات حرية الملاحة بالخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الثلاثاء، في واشنطن، ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، بمشاركة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.

وأعرب وزير الطاقة السعودي ونظيره الأمريكي عن قلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي

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وقال وزير الطاقة السعودي، خلال تدوينة على صفحتة الرسمية بموقع تويتر : "إننا ناقشنا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة العربية السعودية على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم".



وأكد الفالح في هذا السياق التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.

وشدد الجانبان على العمل سويًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.