اعتقال ألماني بتركيا لانتقاده نظام أردوغان

أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء الثلاثاء، باعتقال ألماني من أصل تركي، لدى وصوله إلى الأراضي التركية أواخر الشهر الماضي، لانتقاده نظام أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وذكرت إذاعة غرب ألمانيا وصحيفة ذود دويتشه تسايتونج (خاصتين)، الثلاثاء، أن السلطات التركية اعتقلت ألمانيا ذا أصول تركية "عثمان بي" البالغ من العمر ٣٦ عاما، لدى وصوله إلى أنطاليا، غربي تركيا، يوم 28 يوليو/تموز، قادما من الأراضي الألمانية، لقضاء إجازته الصيفية في المنتجع التركي.

وتابعت "الاعتقال جاء على خلفية نشر عثمان الذي يحمل الجنسية الألمانية فقط منذ ٢٠١١، انتقادات للنظام التركي على فيسبوك وتغريدات داعمة للأكراد".

Advertisements

وأضافت "وجهت السلطات التركية تهم نشر بروباجندا داعمة للإرهاب، والترويج للإرهاب، لعثمان"، مضيفة "يواجه المواطن الألماني خطر السجن لسنوات في تركيا".

ومضت قائلة "تواصلنا مع الخارجية الألمانية وذكرت أنها على علم باعتقال (عثمان بي) في تركيا".

ويعد اعتقال "عثمان بي" أول حالة اعتقال لشخص ألماني منذ تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو في مارس/آذار الماضي، الذي ذكر فيها أن بلاده ستعتقل أي سائح أوروبي سبق له دعم الإرهاب أو المشاركة في فعاليات داعمة له، لدى وصوله إلى المطارات التركية.

ويصف النظام التركي معارضيه وخصومه بـ"الإرهابيين"، وبصفة عامة، يقبع 8 ألمان في السجون التركية لأسباب سياسية.

ونشرت الخارجية الألمانية بيانات متتالية خلال الأشهر الماضية، حذرت فيها الرعايا المسافرين لتركيا من نشر أي تعليقات منتقدة للنظام التركي على الإنترنت، حتى لا يتعرضوا للاعتقال.