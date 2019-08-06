مناورات مصرية فرنسية مشتركة بالبحر المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية مناورات بحرية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة الفرقاطة الفرنسية "جين بارت" مع الفرقاطة المصرية "دمياط".

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي: "إن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة كافة".

وفقا للبيان، اشتمل التدريب على أعمال التخطيط والإعداد لتنفيذ المهام القتالية بالبحر بواسطة مجموعات القيادة من الطرفين.

Advertisements





كما تضمن التدريب على تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية منها استخدام طائرات الهل في دعم الأنشطة القتالية للتشكيلات البحرية في المهام المختلفة، إضافة إلى دعم تعزيز إجراءات الأمن البحري في مناطق عمل الوحدات البحرية مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع دفع الجماعات بحرا والمصحوبة بالهل جوا.

وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات وتأكيد المهام وأسلوب تنفيذها والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار بالمنطقة.