روسيا تستدعي السفير الياباني بسبب تصريحات حول جزر متنازع عليها

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رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال زيارته لإحدى الجزر المتنازع عليها مع اليابان يوم 2 أغسطس 2019

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء إنها استدعت السفير الياباني في موسكو لتقديم شكوى بشأن ما قالت إنه انتقاد من طوكيو يرقى إلى ”محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا“.

واحتجت طوكيو في وقت سابق هذا الشهر على زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لواحدة من الجزر الأربع التي تطالب بها كل من اليابان وروسيا ووصفت الزيارة بأنها أمر مؤسف للغاية. وحثت روسيا على اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات.

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وتطالب اليابان بالجزر التي تطلق عليها اسم الأراضي الشمالية والخاضعة لسيطرة روسيا التي تطلق عليها اسم الكوريل الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات اليابان بشأن ما فعلته بخصوص منطقة خاضعة لسيادتها غير مقبول.