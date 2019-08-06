الان تتابع مأساة أخرى للسياح في تركيا.. 7 أوروبيين يتعرضون للسرقة بعد انقلاب حافلتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت مواقع تركية، الثلاثاء، بأن 7 سياح أوروبيين يتعرضون للسرقة بعد انقلاب حافلتهم في مدينة أنطاليا التركية. Advertisements وذكرت تقارير عن الحادث أن سائق مجهول الهوية لاذ بالفرار وترك السياح الأجانب دون إبلاغ السلطات، وصارع الأجانب الموت للخروج من المنطقة الجبلية. ولم تكن حادثة السياح الأوروبيين إلا سلسلة من حوادث السرقة والسحل والضرب تعرض لها السياح الأجانب في تركيا، كان أبرزها ما كشفه فيديو مسرب من أحد المطارات التركية باعتداء الشرطة التركية بالضرب حتى الإغماء على أحد السياح الأجانب، وسط تحذيرات من السفر إلى تركيا التي أصبحت غير آمنة.

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