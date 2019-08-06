شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يضبط 80 كغم من الحشيش المخدر في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)
ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وقال المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد في تصريح لموقع «سبتمبر نت» المتحدث باسم الجيش اليمني «إن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر».
وأوضح النقيب مراد أن «عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن تثبت للجميع أن مليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة».
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