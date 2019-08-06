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الجيش اليمني يضبط 80 كغم من الحشيش المخدر في طريقها للحوثيين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وقال المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد في تصريح لموقع «سبتمبر نت» المتحدث باسم الجيش اليمني «إن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر».

وأوضح النقيب مراد أن «عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن تثبت للجميع أن مليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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