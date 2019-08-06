دعم أمريكي واسع للأكراد في شمال سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية دعما واسعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكوناتها، وذلك بالتزامن مع التهديدات التركية بقرب شن عملية جديدة ضدهم.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن «التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخل إلى مدينة القامشلي (شمال سوريا) قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة عبر معبر «سيمالكا غير الشرعي» الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم كردستان العراق».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال أمس «إن الخطوات التركية القادمة في شرق الفرات بسوريا ستدخل مرحلة مختلفة قريبا».