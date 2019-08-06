وثائق تفضح متاجرة منظمات أممية بمعاناة اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن

أثار التحقيق الاستقصائي الذي نشرته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية لقضية فساد عدد من منظمات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي عددا من التساؤلات عن مدى تواطؤ هذه المنظمات مع الميليشيات، وانحراف أدائها الإنساني ليصبح عبئا إضافيا على كاهل اليمنيين، والمتاجرة بمعاناتهم.

وتوصلت الوكالة إلى مظاهر الفساد في منظمة الصحة العالمية. وذكر تقرير سري للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، الذي حصلت عليه «أسوشيتد برس»، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها. واطلعت الوكالة على التحقيقات والوثائق السرية وأجرت مقابلات مع ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين.

وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية برفع السرية عن التحقيقات الداخلية التي تجريها الأمم المتحدة، ومراجعة أدائها ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية.

Advertisements

وشددت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيات الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين، كما طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن.

وأكد الإرياني أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة كشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، وتلك «فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة».

وأوضح الإرياني أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير.

ميدانيا تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي أمس من السيطرة على سلسلة جبل مبعوثة الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض على الحدود اليمنية السعودية، بعد مواجهات عنيفة أدت إلى مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم تابعة لها. واستهدفت مقاتلات التحالف بالتزامن مع المواجهات تعزيزات قتالية لميليشيات الحوثي المتمردة، كانت في طريقها للمناطق نفسها.

مشاهدات يمنية