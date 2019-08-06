20 عاما سجن لمرسل الطرود المفخخة لهيلاري والديمقراطيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت محكمة أمريكية بالسجن 20 سنة بحق الشخص المتهم بإرسال طرود مفخخة وقنابل أنبوبية إلى ديمقراطيين بارزين وشبكة سي إن إن الإخبارية، بحسب تقارير إخبارية.

وأشارت التقارير إلى أن سيزار سايوك، البالغ من العمر 57 عاما، والذي ينحدر من ولاية فلوريدا وأحد أشد المناصرين للرئيس دونالد ترمب، كان يمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة لقيامه بإرسال 16 قنبلة أنبوبية إلى أعضاء ديمقراطيين بارزين، من بينهم المرشحة الرئاسية لعام 2016 هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ولم تنفجر أي من هذه القنابل ولم يصب أحد.

وناشد محامو الدفاع عن سايوك إصدار حكم مخفف بالسجن 10 سنوات على موكلهم لأنه يعاني من مرض عقلي لا يمكن علاجه، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وقدم سايوك اعتذارا في المحكمة، قائلا «الآن بما أنني رجل متزن، فأنا أعلم أنني كنت رجلا مريضا. كان ينبغي أن أستمع إلى والدتي، حب حياتي»، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وفي بداية القضية، دفع سايوك ببرائته، لكن في مارس، أقر بارتكابه 65 تهمة، بما في ذلك استخدام أسلحة دمار شامل، وإرسال طرود مفخخة عبر رسائل البريد الالكتروني، فضلا عن قيامه بتوجيه تهديدات.