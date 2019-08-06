رئيس إندونيسيا يهدد بفصل مسؤولي الجيش والشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودوا أمس «إنه سيفصل أي مسؤول في الجيش والشرطة يخفق في إيقاف حرائق الغابات التي اندلعت في جزر سومطرة وبورنيو».

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وكانت السلطات نشرت نحو 6000 شخص من الجنود ورجال الشرطة منذ الأسبوع الماضي لإخماد حرائق الغابات.

وقال جوكو خلال اجتماع لمناقشة الكارثة «لقد تحدثت مع كبار مسؤولي الجيش والشرطة، وأطالب بفصل كل من لا يستطيع التغلب على حرائق الغابات»، وأضاف «هذه قاعدة العمل وهذا أمر بسيط».

ومع ذلك قال جوكو «إنه لا يستطيع فصل الحكام والعمد لأن المواطنين هم من ينتخبونهم مباشرة».