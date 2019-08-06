هدايا سعودية وكسوة العيد لـ2700 يتيم في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة عيد الأضحى المبارك وهدايا لأكثر من 2700 يتيم من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في الجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص وعدد من الشخصيات.

وأوضح القناص أنه تم تدشين مشروع كسوة العيد بعنوان «فرحتكم فرحتنا»، والذي يشمل كل المناطق اللبنانية، وسيستكمل لأيام عدة، وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي الذي سيقوم به المركز إن شاء الله.

يأتي المشروع ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.