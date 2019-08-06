ترمب يضيق الخناق على مادورو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن جمدت واشنطن أصول الحكومة الفنزويلية بسبب استمرار الرئيس نيكولاس مادورو في «اغتصاب السلطة»، وفقا لما جاء في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترمب أمس الأول. وتمثل العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ أمس تصعيدا كبيرا في المحاولات الأمريكية الرامية لإقصاء مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي، عن منصبه. واستخدمت الولايات المتحدة بالفعل العقوبات لاستهداف مسؤولي الحكومة الفنزويلية والبنك المركزي وقطاع النفط والغاز الخاضع لإدارة الدولة وتضييق الخناق عليهم. كما اتهم ترمب حكومة مادورو بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي واعتقال المواطنين الفنزويليين والحد من حرية الصحافة واستمرار محاولات تقويض الرئيس الموقت لفنزويلا خوان جوايدو والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا».



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