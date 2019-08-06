لفت النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "دعمًا ورفضًا لما يتعرّض له رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قمت اليوم مع الرفاق ​ساسين ساسين​ والياس الأسمر وميشال رجي، بزيارته في منزله في كليمنصو، لأعبّر له عن دعمي الكامل ووقوفي إلى جانبه ورفضي التام لمحاولة عزله، وتمسّكنا سويًّا ب​مصالحة الجبل​ التاريخية".

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كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل زار جنبلاط: عبرت له عن دعمي الكامل ورفضي التام لمحاولة عزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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