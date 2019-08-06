اعتبر النائب السابق لرئيس مجلس النواب ​فريد مكاري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏السيطرة على مفاصل ​الدولة​ ومراكزها ب​التعيينات​، واستعمال سلاح ​القضاء​ لتحجيم الأحزاب السياسية المنافسة هي الطريق إلى الديكتاتورية، والأمثلة كثيرة، في كل زمان ومكان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: استعمال سلاح القضاء لتحجيم الأحزاب المنافسة طريق إلى الديكتاتورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.