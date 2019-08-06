ركّز النائب علي درويش، على أنّ "لبنان في حالة قلق مع المواقف السياسيّة التصعيديّة الّتي تهدّد العيش الواحد، والّذي دفع ثمنه شهداء للوصول إلى حالة السلم الأهلي".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "وجوب أخذ العبر من كلّ ما عاشه سابقًا، وانتشال اقتصاد البلد من دوامة الصراعات السياسيّة، لتكون البوصلة الأساس النهوض بمصير لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر درويش: لأخذ العبر من كل ما عاشه لبنان ولتكن البوصلة الأساس النهوض بمصيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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