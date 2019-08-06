درويش: لأخذ العبر من كل ما عاشه لبنان ولتكن البوصلة الأساس النهوض بمصيره

ركّز النائب ​علي درويش​، على أنّ "​لبنان​ في حالة قلق مع المواقف السياسيّة التصعيديّة الّتي تهدّد العيش الواحد، والّذي دفع ثمنه شهداء للوصول إلى حالة السلم الأهلي".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "وجوب أخذ العبر من كلّ ما عاشه سابقًا، وانتشال اقتصاد البلد من دوامة الصراعات السياسيّة، لتكون البوصلة الأساس النهوض بمصير لبنان".