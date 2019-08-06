mtv: سوزان الحاج خضعت للتحقيق لاتهمام بالعلاقة مع مواقع اعلامية تهاجم اللواء عثمان

كشفت معلومات لقناة الـ"MTV" أن المقدّم ​سوزان الحاج​ خضعت للتحقيق ظهر اليوم لاتهامها بالعلاقة مع مواقع إعلامية تهاجم مدير ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​.

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