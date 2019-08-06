هاشم: رسالة الرئيس عون إلى بري بشأن تفسير مادة بالدستور واضحة

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث تلفزيوني إلى أن "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تفسير مادة في الدستور واضحة".

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