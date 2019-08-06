شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "استهداف العهد ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أصبح مكشوفًا، ونتمنّى أن لا يتوّرط رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ بهذه اللعبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: استهداف العهد والرئيس أصبح مكشوفا ونتمنى ألا يتورط الحريري بهذه اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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