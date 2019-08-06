الأمن العام أقفل محلين في عكار العتيقة يديرهما سوريان مخالفان للقانون

أقفلت دورية من الأمن العام، بناءً لإشارة القضاء المختص، صالونًا للحلاقة ومحلًّا لتنجيد الفرش، في عكار العتيقة، يديرهما سوريان مخالفان لقانون العمل والإقامة.
وتمّ ختم المحليين بالشمع الأحمر بناءً لإشارة من النيابة العام الإستئنافية في الشمال.
وتأتي هذه العمليّة في سياق حملة ضبط العمالة الأجنبية الّتي يقوم بها الأمن العام على كامل الأراضي اللبنانية.
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