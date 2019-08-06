الأمن العام أقفل محلين في عكار العتيقة يديرهما سوريان مخالفان للقانون

أقفلت دورية من ​الأمن العام​، بناءً لإشارة القضاء المختص، صالونًا للحلاقة ومحلًّا لتنجيد الفرش، في ​عكار العتيقة​، يديرهما سوريان مخالفان ل​قانون العمل​ والإقامة.

وتمّ ختم المحليين بالشمع الأحمر بناءً لإشارة من النيابة العام الإستئنافية في ​الشمال​.

وتأتي هذه العمليّة في سياق حملة ضبط العمالة الأجنبية الّتي يقوم بها الأمن العام على كامل الأراضي اللبنانية.