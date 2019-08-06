المرابطون: أحد الأشخاص من المرتزقة استخدم اسم المرابطون بصورة مزورة ونحمله مسؤولية ذلك

أعلن مجلس محافظة بيروت في "حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​" أنه "يحاول أحد الأشخاص من المرتزقة متعهدي المؤتمرات المدفوعة الأجر ومن الذين يستخدمون اسم ​فلسطين​ ويدّعون دفاعاً عن ​القضية الفلسطينية​، وتاريخه يشهد بأنه ينتقل من موقع سياسي الى موقع اخر ويتخلّى عن طروحاته العقائدية استناداً لمن يدفع أجراً أعلى".

وفي بيان له، أشار المجلس الى أنه "هو الذي يشهد تاريخه المشبوه على ذلك، منذ انتسابه إلى أحد الأنظمة العربية وانتقاله بعد سقوط رأس النظام الى الاحتماء بمواقع مشبوهة كانت تناصب العداء لهذا النظام ، وخلال عقده إحدى تجمعاته استخدم اسم المرابطون بصورة مزورة ومزيفة ".

وشدد على أنه "يحمّل هذا الشخص بالتحديد مسؤولية التزوير والتزييف واستخدام اسم المرابطون بطريقة غير شرعية".