الدفاع المدني يخمد حريق سيارة في الاشرفية بواسطة دراجة Moto ambulanc

أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ حريقا شب داخل ​سيارة​ في ​الأشرفية​ واقتصرت الاضرار على الماديات وقد استعان العناصر بدراجة moto ambulanceً تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول سيارة الاطفاء في الوقت المناسب.

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