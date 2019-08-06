رئيس وزراء إيطاليا دعا لعجز عام فوق عتبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي

دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ​ماتيو سالفيني​، إلى "عجز عام فوق عتبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2020".

وأكّد في تصريح صحافي، تعليقًا على ​الموازنة​ الإيطالية الّتي ستُعرض بحلول 30 أيلول المقبل، أنّ "علينا التفاوض مع ​الاتحاد الأوروبي​. معايير ​بروكسل​ ليست مقدّسة"، موضحًا أنّه "إذا كانت مراجعة الاتحاد تحديد للعجز العام الأقصى بـ3% من إجمالي الناتج الداخلي مرتبطة بالاستثمارات واقتطاعات في ​الضرائب​، فستكون أموالًا تمّ إنفاقها بحكمة".

وبيّن سالفيني أنّ "الأمر لا يتعلّق بالوصول إلى 4 أو 5%، بل التفاوض مع بروكسل للتوصّل إلى موازنة شجاعة بعيدة عن أيّ مجازفة".