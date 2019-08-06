رئيس وزراء إيطاليا دعا لعجز عام فوق عتبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي

دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، إلى "عجز عام فوق عتبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2020".
وأكّد في تصريح صحافي، تعليقًا على الموازنة الإيطالية الّتي ستُعرض بحلول 30 أيلول المقبل، أنّ "علينا التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. معايير بروكسل ليست مقدّسة"، موضحًا أنّه "إذا كانت مراجعة الاتحاد تحديد للعجز العام الأقصى بـ3% من إجمالي الناتج الداخلي مرتبطة بالاستثمارات واقتطاعات في الضرائب، فستكون أموالًا تمّ إنفاقها بحكمة".
وبيّن سالفيني أنّ "الأمر لا يتعلّق بالوصول إلى 4 أو 5%، بل التفاوض مع بروكسل للتوصّل إلى موازنة شجاعة بعيدة عن أيّ مجازفة".
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