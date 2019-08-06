بولتون: لإتخاذ إجراء دولي أكثر صرامة ضد الرئيس الفنزويلي

دعا مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إلى "اتخاذ إجراء دولي أكثر صرامة ضد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بعدما جمّدت ​واشنطن​ أصول حكومته".

وأكد بولتون خلال قمة بشأن ​فنزويلا​ في ليما عاصمة بيرو، أن "​السلطات الأميركية​ بات بإمكانها فرض عقوبات على أي شخص، بما في ذلك الأجانب الذين يدعمون حكومة مادورو".

ولفت الى "أننا نرسل إشارة إلى أي جهة ثالثة تريد الدخول في أعمال مع نظام مادورو أن يتقدم بحذر شديد"، داعيا لـ"اتخاذ إجراء دولي أكثر صرامة ضد مادورو الذي اتهمه بالتظاهر بخوض مفاوضات مع المعارضة لكسب مزيد من الوقت".

وأكد بولتون أن "وقت الحوار انتهى، وحان وقت اتخاذ إجراء، ولم يعد أمام مادورو أي خيارات"، محذرًا ​روسيا​ من "مغبة توفير مزيد من الدعم إلى فنزويلا".

وأشار الى أن "​الحكومة الأميركية​ ستعمل على ضمان نفاد سبل التمويل أمام مادورو، محذرا من أن الحكومة الجديدة في فنزويلا ربما لن ترغب في الالتزام باتفاقات أُبرمت مع بلدان ساعدت مادورو في التشبث بالسلطة".