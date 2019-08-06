باتروشيف: لأخذ ترسانتي بريطانيا وفرنسا بالاعتبار في المعاهدة الجديدة للصواريخ

أعلن سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ ​نيكولاي باتروشيف​ أن "​روسيا​ لفتت انتباه ​الولايات المتحدة​ إلى ضرورة أن تأخذ في الاعتبار ترسانة ​بريطانيا​ و​فرنسا​ في المعاهدة الجديدة التي ستحل محل معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى، بيد أن ​واشنطن​ ليست مستعدة بعد".

وسأل باتروشيف " لماذا ​الصين​ فقط (يجب ضمها)، إذا كانت هذه معاهدة متعددة الأطراف؟ لماذا لا تأخذ في الاعتبار بريطانيا، لماذا لا تأخذ في الاعتبار فرنسا؟"، مؤكداً أن "​موسكو​ أشارت إلى هذا الموضوع، وعلى الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة مستعدة للأخذ في الاعتبار الصين، وهو ما لا تسعى إليه الصين، وغير مستعدة لأخذ بريطانيا وفرنسا في الاعتبار".