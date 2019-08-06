وزير خارجية بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي بنهاية تشرين الأول ونريد توسيع آفاقنا

أعلن وزير ​الخارجية البريطانية​ دومينيك راب، من تورونتو خلال زيارته الأولى إلى الخارج، أنّ "​بريطانيا​ تسعى لنقل العلاقات التجارية مع كندا، إلى مستوى أعلى"، بعد خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي (​بريكست​)، موضحًا "أنّنا نريد توسيع آفاقنا ورفع مستوى طموحنا في العالم".

وبيّن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكندية ​كريستيا فريلاند​، أنّ "في هذا الإطار، نريد أن ننقل صداقتنا مع كندا والشعب الكندي إلى مستوى أعلى"، بخاصّة في المجالات التجارية والتعاون الأمني أو في مجال مكافحة التبدل المناخي. وركّز على أنّ "العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة المزدهرة مفيدة لنا نحن الاثنين، ونسعى إلى استثمارات مفيدة في إطار التبادل الحر"، معربًا عن الأمل بـ"التوصّل إلى اتفاق مع ​بروكسل​".

وشدّد راب على أنّ "بريطانيا ستغادر ​الاتحاد الأوروبي​ بكلّ الحالات في نهاية شهر تشرين الأول المقبل".