وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتخريج مهندس وطني يرد الجميل لبلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة تسعى لتخريج مهندس وطني ونافع، يعرف قيمة بلده، ويرد لها الجميل.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تكريم المتميزين من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربي، عن العام الدراسى 2018/2019.

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وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن الدولة تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، وتبحث عن مهندسين متميزين للعمل بتلك المشروعات، ولذلك على شباب المهندسين البحث عن فرص تطوير الذات دائما وبشكل مستمر.

وخلال الحفل، كرَّم وزير الإنتاج الحربي ورئيس جامعة عين شمس وعميد الأكاديمية، الطلاب المتميزين لهذا العام دراسياً، وفى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة وكذا المتميزين من هيئة التدريس.