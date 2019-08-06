الخارجية الروسية: تجميد واشنطن أصول حكومة فنزويلا "إرهاب اقتصادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد واشنطن أصول فنزويلا بـ "إرهاب اقتصادي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليس لها أي أساس قانوني.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء - إن واشنطن تواصل الإرهاب الاقتصادي ضد كاراكاس، حيث جمدت أموال وأصول الدولة الفنزويلية"،مضيفة أن هذه الخطوات ليس لها أي أساس قانوني سواء من حيث القانون الدولي أو المحلي الفنزويلي.

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وأكدت أن هذا المسار الأمريكي التمييزي يمثل تحديا لنظام العلاقات الدولية برمته، ويتعارض مع حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة إملاء إرادتها على الآخرين من خلال القمع الاقتصادي.

ودعت الخارجية الروسية إلى التخلي عن العقوبات غير المشروعة والقيود ذات الدوافع السياسية وتجاوز العقوبات في المجالين الاجتماعي والإنساني، مؤكدة معارضة موسكو دائما لفرض العقوبات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما بتجميد أصول السلطات الفنزويلية في أمريكا، وتشمل هذه العقوبات البنك المركزي والشركة الفنزويلية للنفط.