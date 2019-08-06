رئيس حزب "المصريين" يتبرع بـ100 ألف جنيه لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
تبرع الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح معهد الأورام لإعادة ترميمه، بعد واقعة حادث انفجار سيارة مفخخة أمام المعهد.
وقدم "أبوالعطا"، في بيان مساء الثلاثاء، تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي، مطالبا رجال الأعمال بالتبرع للمعهد، وتوصيل رسالة للإرهاب وحلفائه بأن المصريين يد واحدة في مواجهة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قررت صرف التعويضات لضحايا الحادث الإرهابي بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت أن انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام والذى تبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.
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