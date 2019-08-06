وزيرا الآثار والتضامن يبحثان إنشاء جمعية أصدقاء المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
بحث وزيرا الآثار، والتضامن الاجتماعي، إجراءات إنشاء جمعية أصدقاء المتحف المصري الكبير.
وأوضحت وزارة الآثار - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع ناقش إجراءات إنشاء جمعية أصدقاء المتحف المصري الكبير، على غرار المتاحف العالمية لتضم مجموعة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية.
وعقب ذلك، وزير الآثار، وزيرة التضامن، في جولة بمركز الترميم بالمتحف لزيارة التابوت المذهب للملك توت عنخ آمون، الذي يخضع حاليا لأعمال التعقيم كخطوة أولى في ترميمه، بالإضافة إلى مشاهدة بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك الشاب والتي تخضع أيضا لأعمال الترميم حتي يتم عرضها بالمتحف عند افتتاحه عام 2020 ، مثل السرير والعجلة الحربية الخاصة به.
حضر اللقاء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف للشئون الأثرية، الدكتورة ميريهان رجب خبير العقود والاتفاقيات الدولية بمشروع المتحف المصري الكبير.
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