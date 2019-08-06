ضبط مصنع عصائر غير مرخص في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
شن قسم مراقبة الأغذية في إدارة مركز الفشن الصحية جنوب محافظة بني سويف، حملة على عدد من المنشآت التجارية لضبط الأسواق.
وأسفرت الحملة، التي أشرف عليها الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، عن ضبط مصنع تعبئة عصائر غير مرخص في قرية منشأة عمرو التابعة لمركز الفشن.
وضبطت الحملة داخل المصنع 2880 زجاجة عصير مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جرى تحرير المحضر القانوني اللازم عن تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لتتولى النيابة العامة التحقيقات.
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