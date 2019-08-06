20 أغسطس.. ترامب يستقبل رئيس رومانيا بالبيت الأبيض

يستقبل الرئيس دونالد ترامب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالبيت الأبيض في 20 أغسطس 2019. وقال المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض ، إن الزعيمين سيناقشان أفضل السبل لمواجهة العديد من التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة ورومانيا وسبل تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة والشراكات في مجال الطاقة. أفضل السبل لمواجهة العديد من التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة ورومانيا وسبل تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة والشراكات في مجال الطاقة.

وتأتي الزيارة تزامنا مع احتفال المواطنين الرومانيين بمرور ثلاثين عاما على سقوط الشيوعية ومرور 15 عاما على عضوية رومانيا في حلف شمال الأطلسي " الناتو".

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