جونسون يؤكد أهمية الخروج السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أهمية الانتقال السلس لبلاده خارج الاتحاد الأوروبي "مهما كانت الظروف".

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء،

عن مكتب جونسون تأكيده في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني شينزو آبي، أن جونسون شدد على أهمية الاستثمارات اليابانية في المملكة المتحدة.



كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين، من مقرها في دواننج ستريت أن المملكة ستغادر الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.