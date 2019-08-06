مبعوث بريطانيا للسودان يرحب بالاتفاق على "الإعلان الدستوري"

أكد المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان السفير روبرت فيروزر ترحيب بلاده بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" حول "الإعلان الدستوري"، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق أول ركنشمس الدين كباشي.
وذكر المجلس العسكري - في بيان - أن المبعوث البريطاني أكد رغبة واستعداد بلاده لإنجاح هذه المرحلة من خلال دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية، واصفًا لقائه الفريق أولكباشي بـ"المثمر".
وعبّر المبعوث البريطاني عن سعادته بزيارة السودان في هذه "اللحظة المهمة" في تاريخ السودان، حيث استطاعت فيها معظم الأحزاب السودانية الاتفاق على موقف موحد، وتمكنت من الوصول إلى هذه الاتفاقية.
ونوَّه المبعوث البريطاني بالموقف والشعور الإيجابي الذي تشكّل لدى الشعب السوداني بدعم ترتيبات الفترة الانتقالية، واستعداده للتحرك نحو تشكيل الحكومة الديمقراطية.
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