الحريري يشيد بدعم روسيا للجيش اللبناني في التصدي للإرهاب

أثنى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، على وقوف روسيا المستمر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته ووحدة أراضيه، مشيدا في هذا الصدد بالدعم الروسي للجيش اللبناني خلال تصديه للإرهاب وحتى الانتصار عليه .

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الحريري إلى رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف، بمناسبة ذكرى مرور خمسة وسبعين عاما على تبادل العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية

روسيا الاتحادية.وأشار الحريري إلى أن روسيا لطالما وقفت إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة لا سيما إبان الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها وخصوصا في صيف عام 2006، وإسهامها في وقف هذا العدوان والمساعدة على صدور قرار مجلس الأمن 1701 الذي أوقف الحرب.وأعرب عن أمله في أن يتم تفعيل المبادرة التي صاغتها روسيا لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، في وقت قريب حتى تتكلل المبادرة بالنجاح.وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.