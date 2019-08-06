السودان يتسلم الشحنة السعودية من المغذيات الزراعية

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، بميناء بورتسودان شرقي البلاد، الحكومة السودانية شحنة سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية واحتياجات المزارعين، بحضور والي الولاية المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج. وقال السفير جعفر إن "وصول المساعدات يأتي استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان". وأوضح أن المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، الذي قدمته المملكة والإمارات منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني. وأكد أن هذا الدعم المباشر للشعب السوداني ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني، والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.



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