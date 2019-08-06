ألمانيا تندد بالتجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

دانت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، التجربة الصاروخية الجديدة التي قامت بها كوريا الشمالية.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية "من خلال التجربة الصاروخية الرابعة في غضون مدة بالغة القصر، تكون كوريا الشمالية قد خالفت مجدداً التزاماتها التي حددتها قرارات مجلس الأمن".

وأضاف المتحدث "ندعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن الاستفزازات من هذا النوع والالتزام بقرارات مجلس الأمن والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الساعة 0524 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2024 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) والساعة 0536 صباحاً من إقليم هوانجهاي، وحلقا لمسافة 450 كيلومتراً قبل سقوطهما في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، بحسب ما أعلنته رئاسة أركان الجيش في كوريا الجنوبية.

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وأشارت الهيئة إلى أن الصاروخين حلقا على ارتفاع 37 كيلومتراً.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في كوريا الشمالية عن متحدثة باسم الخارجية في العاصمة بيونج يانج قولها إن التجربة جاءت كرد فعل على المناورات الحالية بين القوات الكورية الجنوبية والقوات الأميركية.

وأضافت المتحدثة أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "تستهدف" بلادها، متابعة "على الرغم من أن سلطات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقوم بكل أنواع الحيل لتبرير التدريبات العسكرية المشتركة، إلا أنه لا يمكن التستر على طبيعتها العدوانية بأي شكل من الأشكال".